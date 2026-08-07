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ЕС ударил санкциями по производителям ракет "Искандер" и "Сармат"

17:50 07.08.2026 Пт
2 мин
Поводом стали усиленные российские удары по гражданским в Украине
aimg Валерия Абабина
ЕС ударил санкциями по производителям ракет "Искандер" и "Сармат" Фото: ЕС ввел санкции против российских оружейных производителей (Getty Images)
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Евросоюз добавил пяти человек в санкционный список против России. Причиной стал усиленный российский террор, намеренно направленный против гражданского населения и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кого внесли в список

Среди попавших под новые санкции - Рамиль Бадгутдинов, руководитель компании, помогающей производить баллистические ракеты "Искандер-М".

Под ограничение подвергся и Александр Дюкарев, руководитель завода "КрасМаш", производящего баллистические ракеты "Сармат".

Россия еще не применяла "Сармат" в Украине, однако Москва проводит испытания этих ракет.

Остальные из списка - директора российских оборонных компаний, работающих над системами связи, а также разработкой программного обеспечения для беспилотников и космических военных технологий.

Чем объяснили решение

По данным издания, в прессрелизе речь не идет о конкретной атаке, однако в начале недели Россия совершила один из самых смертоносных обстрелов украинской столицы, в результате которого погибли 17 человек.

В июле в результате аналогичной атаки в Киеве погибли 12 человек.

Реакцию на новые санкции озвучила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

"Застряв на поле боя, Москва еще больше усиливает свою кампанию террора против гражданского населения. ЕС должен продолжать усиливать давление на Россию, пока Москва не завершит свою войну", – написала она.

Напомним, это уже не первый раз, когда ЕС принимает точечные санкции именно из-за обстрелов Киева.

В июле Евросоюз впервые ввел ограничения против причастных к массированным ударам по столице – тогда в список внесли компании группы ABS Electro, производящие электронные компоненты для российских дронов "Шахед" и "Герань".

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