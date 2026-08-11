Закон про санкції проти Росії дійшов до Палати представників США: що далі

Чому важливо, що закон дійшов саме до Палати представників, і що буде далі

Конгрес США складається з двох палат - Сенату та Палати представників, і щоб законопроєкт став законом, його має в однаковому вигляді ухвалити кожна з них. Сенат уже проголосував за документ на початку серпня - 86 голосів "за" проти 11 "проти", це фактично одностайна двопартійна підтримка. Але це лише половина шляху: без голосування в Палаті представників закон не набуде чинності, і саме туди його щойно внесли.

Текст, внесений у нижню палату, повністю ідентичний тому, що вже пройшов Сенат - це важливо, бо якщо палати ухвалюють різні версії документа, їх доводиться додатково погоджувати, що затягує процес. Ідентичний текст означає: щойно Палата представників проголосує за документ, він одразу може піти на підпис президенту Дональду Трампу, без жодних додаткових узгоджень.

Дату голосування поки офіційно не називали, але з огляду на широку двопартійну підтримку - серед співавторів понад 15 конгресменів від обох партій - шанси на ухвалення оцінюють як високі.

Після підпису президента санкції набудуть чинності, а зняти їх можна буде лише за умови, що Росія підпише мирну угоду, прийнятну для українського уряду, і повністю припинить бойові дії та спроби повалити чи підірвати українську владу - така умова прямо прописана в самому законопроєкті.

Хто вніс законопроєкт

Документ під назвою "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" до Палати представників вніс конгресмен Браян Фітцпатрік, співголова Українського кокусу Конгресу. Серед співавторів - впливові республіканці й демократи, зокрема голова емерит Комітету з міжнародних справ Майкл Маккол, лідер демократичної меншості Стені Гойєр та голова Комітету зі збройних сил Майк Роджерс.

Що конкретно передбачає документ

Законопроєкт вводить санкції проти найбільших російських банків, забороняє нові американські інвестиції в Росію та купівлю російського держборгу, а також б'є по "тіньовому флоту", який перевозить нафту в обхід санкцій. Окремо документ дозволяє запровадити мита до 500% на товари з Росії та до 100% - на товари з країн, які найбільше купують російську нафту чи газ або допомагають обходити санкції. Також продовжується дія Закону про санкції проти Ірану до 2031 року.