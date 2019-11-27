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Закон про реєстрацію народження та смерті в ОРДЛО відправили на доопрацювання

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Закон пропонує спростити процедури реєстрації

Кабінет міністрів України відправив на доопрацювання законопроект, яким пропонується спростити процедури реєстрації народження і смерті на тимчасово окупованих територіях. Про це в Telegram повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду обговорювався відповідний законопроект, який у підсумку відправили на доопрацювання протягом тижня. Проти законопроекту в нинішньому вигляді виступили міністр юстиції Денис Малюська і глава МВС Арсен Аваков.

Відзначимо, законопроект пропонує звільнити жителів окупованих територій від штрафів за несвоєчасну реєстрацію народження, а також реєструвати факти народження та смерті на підставі документів, виданих в Криму і ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді України зареєстрували законопроект про виплату пенсій жителям окупованого Донбасу. Проект закону пропонує скасувати обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як переселенців для отримання пенсій. Також пропонується виплата заборгованості без терміну давності.

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