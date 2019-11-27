Закон о регистрации рождения и смерти в ОРДЛО отправили на доработку

Кабинет министров Украины отправил на доработку законопроект, которым предлагается упростить процедуры регистрации рождения и смерти на временно оккупированных территориях. Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства обсуждался соответствующий законопроект, который в итоге отправили на доработку на протяжении недели. Против законопроекта в нынешнем виде выступили министр юстиции Денис Малюська и глава МВД Арсен Аваков.

Отметим, законопроект предлагает освободить жителей оккупированных территорий от штрафов за несвоевременную регистрацию рождения, а также регистрировать факты рождения и смерти на основании документов, выданных в Крыму и ОРДЛО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса. Проект закона предлагает отменить обязательную регистрацию пенсионеров как переселенцев для получения пенсий. Также предлагается выплата задолженности без срока давности.