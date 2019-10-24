Кабмін спрощує реєстрацію фактів народження та смерті в ОРДЛО

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке рішення Кабмін ухвалив у ході засідання у середу

Кабінет міністрів України спростить реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, постановою "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 9 січня 2013 року №9", прийнятою на засіданні уряду 23 жовтня, врегульовано процедуру розгляду документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Вказано, що постанова була розроблена у зв’язку з прийняттям закону від 18 січня 2018 року №2268-VIII "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях", яким передбачено, що діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях.

Передбачається, що питання щодо підтвердження фактів народження та смерті в ОРДЛО буде розглядати спеціально створена комісія.

"Вона матиме інструменти для того, щоб за кожним зверненням з’ясувати дійсні обставини справи та видати відповідний висновок, який слугуватиме підставою для реєстрації органом ДРАЦС народження або смерті", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" не враховувати заборгованість за газ споживачів, які проживають на території тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що концепції нового закону про особливий статус Донбасу поки немає.