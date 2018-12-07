Закон про розмінування Донбасу розблокував міжнародні кошти для України, - Парубій

Фото: глава парламенту Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Парубія, керівництво Японії і Британії готове фінансувати розмінування в Україні

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що закон про розмінування на Донбасі, яким передбачається створення Центру протимінної діяльності розблоковує надання Україні дуже значних міжнародних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату ВР.

За його словами, залученням міжнародних коштів допоможе зробити розмінування більш ефективним.

"Також це надає можливість залучити дуже великі кошти наших міжнародних партнерів… керівництво Японії і Британії висловило впевненість та готовність фінансувати розмінування в Україні", - заявив спікер Ради.

Нагадаємо, 6 грудня Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №9080-1 про протимінну діяльність в Україні. За проект після низки невдалих голосувань проголосували 242 нардепа.

РБК-Україна також повідомляло, що посольство США в Україні привітало ухвалення парламентом закону "Про протимінну діяльність" і назвало його важливим кроком для порятунку життя.

Додамо також, глава підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей комітету з питань нацбезпеки і оборони Андрій Тетерук заявив, що після набуття чинності законом про розмінування Донбасу Центр протимінної діяльності буде розташований у Києві.