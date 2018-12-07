ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Закон о разминировании Донбасса разблокировал международные средства для Украины, - Парубий

Новости » Политика    07.12.2018 - 16:04
Закон о разминировании Донбасса разблокировал международные средства для Украины, - Парубий
Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, руководство Японии и Великобритании готово финансировать разминирование в Украине

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что закон о разминировании на Донбассе, которым предусматривается создание Центра противоминной деятельности разблокирует предоставление Украине значительных международных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

По его словам, привлечением международных средств поможет сделать разминирование более эффективным.

"Также это дает возможность привлечь очень большие средства наших международных партнеров... руководство Японии и Великобритании выразило уверенность и готовность финансировать разминирования в Украине", - заявил спикер Рады.

Напомним, 6 декабря Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. За проект после ряда неудачных голосований проголосовали 242 нардепа.

РБК-Украина также сообщало, что посольство США в Украине поздравило принятие парламентом закона "О противоминной деятельности" и назвало его важным шагом для спасения жизни.

Добавим также, глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что после вступления в силу закона о разминировании Донбасса Центр противоминной деятельности будет расположен в Киеве.

Украина намерена получить безвиз с Южной Кореей, - Парубий Парубий отметил важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море
Новости Украины Андрей ПарубийДонбассВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь