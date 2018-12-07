Закон о разминировании Донбасса разблокировал международные средства для Украины, - Парубий

Фото: глава парламента Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Парубия, руководство Японии и Великобритании готово финансировать разминирование в Украине

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что закон о разминировании на Донбассе, которым предусматривается создание Центра противоминной деятельности разблокирует предоставление Украине значительных международных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

По его словам, привлечением международных средств поможет сделать разминирование более эффективным.

"Также это дает возможность привлечь очень большие средства наших международных партнеров... руководство Японии и Великобритании выразило уверенность и готовность финансировать разминирования в Украине", - заявил спикер Рады.

Напомним, 6 декабря Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №9080-1 о противоминной деятельности в Украине. За проект после ряда неудачных голосований проголосовали 242 нардепа.

РБК-Украина также сообщало, что посольство США в Украине поздравило принятие парламентом закона "О противоминной деятельности" и назвало его важным шагом для спасения жизни.

Добавим также, глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук заявил, что после вступления в силу закона о разминировании Донбасса Центр противоминной деятельности будет расположен в Киеве.