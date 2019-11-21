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Закон про розміщення засобів навігації на землях оборони передали на підпис президенту

Новини » Політика     21.11.2019 - 11:45
Закон про розміщення засобів навігації на землях оборони передали на підпис президенту
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже схвалив глава парламенту

Законопроект №0855 про зміни до закону "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис главі держави. Законопроект уже схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Закон про розміщення засобів навігації на землях оборони передали на підпис президенту

Відповідно, статтю 4 закону "Про використання земель оборони" доповнили формулюванням про те, що землі оборони, призначені для розміщення військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій ЗСУ можуть використовуватися для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження.

Уточнюється, що мова йде про засоби, які належать підрозділам цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Нагадаємо, Рада 14 листопада ухвалила зміни в закон "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Таке рішення підтримали 334 нардепа.

Як писало РБК-Україна, в Раді зареєстрували законопроект №2412 "Про розвідку". Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський. Проект закону відзначений як невідкладний.

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