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Закон о размещении средств навигации на землях обороны передали на подпись президенту

Новости » Политика     21.11.2019 - 11:45
Закон о размещении средств навигации на землях обороны передали на подпись президенту
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ уже одобрил глава парламента

Законопроект №0855 об изменениях в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - передан на подпись главе государства. Законопроект уже одобрил глава ВР Дмитрий Разумков.

Закон о размещении средств навигации на землях обороны передали на подпись президенту

Соответственно, статью 4 закона "Об использовании земель обороны" дополнили формулировкой о том, что земли обороны, предназначенные для размещения воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций ВСУ могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения.

Уточняется, что речь идет о средствах, которые принадлежат подразделениям гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины.

Напомним, Рада 14 ноября одобрила изменения в закон "Об использовании земель обороны" для повышения эффективности использования выделенных участков. Такое решение поддержали 334 нардепа.

Как писало РБК-Украина, в Раде зарегистрировали законопроект №2412 "О разведке". Инициатором законопроекта является президент Владимир Зеленский. Проект закона отмечен как безотлагательный.

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