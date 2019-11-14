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ВР схвалила розміщення засобів зв'язку і навігації на землях оборони

Новини » Політика     14.11.2019 - 16:41
ВР схвалила розміщення засобів зв'язку і навігації на землях оборони
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент дозволив встановлювати такі засоби на території військових частин

Верховна рада України внесла зміни до закону "Про використання земель оборони" для підвищення ефективності використання виділених ділянок. Відповідне рішення підтримали 334 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідно, статтю 4 вищевказаного закону доповнили формулюванням про те, що землі оборони, призначені для розміщення військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій ЗСУ можуть використовуватися для розміщення засобів зв'язку, навігації та спостереження.

Уточнюється, що мова йде про засоби, які належать підрозділам цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Нагадаємо, раніше Рада підтримала підвищення своїх витрат. Зокрема, на діяльність парламенту в наступному році виділять майже 2 млрд гривень. При цьому на заробітну плату нардепів виділять 642 млн гривень, 46,5 млн гривень - на газету "Голос України" та на висвітлення роботи парламенту в ЗМІ. Крім того, 31 млн гривень виділять на телеканал "Рада", ще 97 млн направлять на автомобільну базу.

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