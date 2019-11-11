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У Раді зареєстрували законопроект про розвідку

Новини » Політика     11.11.2019 - 18:38
У Раді зареєстрували законопроект про розвідку
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Законопроектом передбачається визначення основних аспектів здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності

У Верховній раді України зареєстрували законопроект №2412 "Про розвідку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - направлено на розгляд Комітету. Ініціатором законопроекту є президент Володимир Зеленський. Проект закону відзначений як невідкладний.

Законопроектом передбачається визначення основних аспектів здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності.

На законодавчому рівні нормується структура розвідувального співтовариства, включаючи розвідувальні органи; визначені Радою національної безпеки і оборони України, інших складових сектору безпеки і оборони, які залучаються розвідувальними органами для виконання окремих розвідувальних завдань; координаційний орган з питань розвідки, який може утворюватися президентом України для сприяння реалізації його повноважень по керівництву розвідкою, забезпечення взаємодії та координації спільної діяльності суб'єктів розвідувального співтовариства", - йдеться в пояснювальній записці

Наголошується, що загальна координація діяльності суб'єктів розвідувального співтовариства здійснюється президентом України через очолюваний ним РНБО, який діє у відповідності з законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України".

Також проектом закону передбачено здійснення контролю за діяльністю розвідувальних органів України. Зокрема контроль за суб'єктами розвідувального співтовариства здійснюють президент України, Верховна рада України та Рахункова палата. Контроль за виконанням покладених на співробітників розвідувальних органів завдань здійснюють керівники цих органів та уповноважені ними посадові особи у порядку, визначеному законодавством (відомчий контроль).

Нагадаємо, 31 жовтня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про розвідку буде прийнятий до кінця 2019 року. При цьому він зазначив, що прийняти даний законопроект буде важко.

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