Закон про прозорість власності провайдерів передали на підпис Зеленському

На підпис главі держави Володимиру Зеленському передали законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зокрема, останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Законопроект раніше схвалив глава парламенту Дмитро Разумков.

Закон передбачає внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення", яким на провайдерів програмної послуги поширюються уже існуючі для телерадіоорганізацій вимоги по структурі власності.

Також визначається, що в Україні забороняється засновувати і брати участь у провайдерах програмної послуги фізичним та юридичним особам, які є резидентами країни, визнаної ВР державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, Рада 3 жовтня прийняла в другому читанні законопроект №2035. За документ проголосували 248 депутатів ВР. А 19 вересня Рада підтримала за основу в першому читанні даний законопроект.

Як писало РБК-Україна, комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ВР схвалити законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям".

Додамо також, раніше Рада скасувала ліцензії операторам телекомунікацій. Відповідний закон уже був опублікований і набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування.