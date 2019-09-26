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Опубліковано закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій

Новини » Політика    26.09.2019 - 11:38
Опубліковано закон про скасування ліцензій операторам телекомунікацій
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закон набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування

Законопроект №1050 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню", який передбачає скасування ліцензій операторам телекомунікацій, опублікований у виданні "Голос України". Документ набуде чинності через 3 місяці з дня опублікування.

Законом усувається законодавча колізія норм закону про ліцензування і закону про телекомунікації, а саме виключається з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері телекомунікацій. Документом передбачено замінити ліцензування видів діяльності в сфері телекомунікацій на надання повідомлення суб'єктами господарювання.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський підписав цей законопроект 23 вересня.

Так, Верховна рада 18 вересня підтримала в другому читанні законопроект №1050, за документ проголосували 349 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон парламент прийняв за основу 10 вересня. Нардепи також схвалили підготовку документа до другого читання за скороченою процедурою.

Крім того, 19 вересня ВР підтримала за основу в першому читанні законопроект №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж з загальнонаціональним покриттям". За проект закону проголосували 290 депутатів ВР.

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