Закон про медіа будуть допрацьовувати з журналістами, - Разумков

Законопроект про медіа (№2693) будуть допрацьовувати з журналістами. Про це 23 січня на брифінгу в Одесі заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в законі є речі, які потребують додаткових консультацій.

"станом на сьогодні дійсно багато палких дискусій. Я думаю, що цей законопроект буде доопрацьовуватися, в тому числі з урахуванням думки журналістської спільноти. Там є і правильні речі, та речі, які потребують додаткових консультацій", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 27 грудня у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" № 2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокуповані українські території.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння або фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа і відповідальність.

Нагадаємо, 17 січня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній раді прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа".