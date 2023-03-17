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Закон об олигархах: названы предварительные замечания Венецианской комиссии

Фото: названы предварительные замечания Венецианской комиссии по закону об олигархах (twitter.com/VeniceComm)
Автор: Дмитрий Левицкий, Елизавета Драбкина

Украина недавно получила промежуточный вывод от Венецианской комиссии - "interim opinion". В нем содержится предварительная оценка закона об олигархах и рекомендации по поводу его обновления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Когда Украина вступит в Евросоюз и какие требования Брюсселя еще предстоит выполнить".

По информации РБК-Украина, вывод содержит четыре блока, которые, по мнению Венецианской комиссии, Киев должен исправить. Комиссия посоветовала конкретизировать терминологию, обеспечить процессуальные гарантии для людей, которые могли бы войти в список олигархов, и возможность обжалования в суде. В документе содержится совет по отмене запрета олигархам финансировать политические партии и выборы, а также обязательная подача деклараций.

К тому же у Комиссии возникли вопросы к органу, который будет решать, кого включать в список олигархов. Согласно одобренному уже закону, таким органом является Совет национальной безопасности и обороны, однако "Венецианская" видит в этом угрозу влияния президента на решение, ведь он возглавляет СНБО и назначает его членов. Однако, как отмечают во власти, другой альтернативы нет. Это признают и в самой Комиссии.

Собеседник РБК-Украина во власти отметил, что к разработке промежуточного заключения Комиссии также причастны некоторые известные украинские политики и олигархи.

Добавим, что Кабмин решил дождаться окончательного вывода Венецианской комиссии, который должен быть предоставлен в июне, а затем внедрять антиолигархическое законодательство в жизнь. К тому времени власти планируют обсудить с "Венецианской" те рекомендации, которые были предоставлены в промежуточном заключении.

Напомним, недавно правительство перенесло срок формирования реестра олигархов. Порядок формирования и ведения реестра должен состояться "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии". Позже в Минюсте назвали причину отсрочки.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что около 86 украинцев подпадают под деолигархизацию.

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Венецианская комиссияЗакон об олигархах