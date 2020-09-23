Посол ЄС сподівається, що в Україні забудуть про закон про локалізації

Фото: Матті Маасікас (РБК-Україна)

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас сподівається, що закон про локалізацію забудуть. Даний законопроект суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це Маасикас заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, ЄС направив чіткий меседж про те, що даний законопроект йде проти міжнародних зобов'язань України.

"Текст законопроекту йде проти Угоди про асоціацію, проти загальної угоди про преференції СОТ, наскільки я знаю, і проти інших міжнародних зобов'язань України. Нехай... (законопроект буде - ред.) навіть не поставлений на паузу, а зовсім забутий", - сказав Маасікас.

Нагадаємо, в кінці липня Верховна рада схвалила за основу законпроект №3739 про локалізації для підтримки вітчизняного машинобудування.

Документ передбачає, що при публічних закупівлях продукції машинобудування вона повинна бути хоча б частково зроблена в Україні. При цьому в ЄС заявили, що законопроект порушує ст. IV Угоди СОТ і ст. 151 (1) Угоди про асоціацію.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав, що прийнятий законопроект про локалізацію суперечить Угоді про асоціацію з ЄС. При цьому, за його словами, закон необхідно доопрацювати, щоб відповідати зобов'язаннями перед ЄС.