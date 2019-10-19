Закон про позбавлення нардепів виплат через прогули передали на підпис Зеленському

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ уже схвалив спікер парламенту

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

У разі, якщо нардеп протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі у більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Нагадаємо, парламент ухвалив цей закон у другому читанні 16 жовтня. А за основу Рада схвалила його 12 вересня.

Відзначимо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше підкреслював, що за пропуски засідань Верховної ради без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а заробітну плату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №1035-2 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" та Регламенту ВР щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, в разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів".