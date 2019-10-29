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Опубліковано закон про позбавлення нардепів виплат через прогули

Новини » Політика    29.10.2019 - 10:15
Опубліковано закон про позбавлення нардепів виплат через прогули
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепів позбавлятимуть коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать

Законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат через прогули 29 жовтня був опублікований у виданні "Голос України". Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

При цьому документ вводиться у дію з 1 числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

Відповідно до закону, у разі, якщо нардеп протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере безпосередньої участі в більш ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутати не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Нагадаємо, 18 жовтня законопроект схвалив спікер ВР Дмитро Разумков, а глава держави Володимир Зеленський підписав документ 25 жовтня. Парламент прийняв цей закон у другому читанні 16 жовтня. А за основу Рада схвалила його 12 вересня.

При цьому перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше пояснив, що за пропуски засідань ВР без поважної причини депутатів будуть позбавляти коштів на депутатські повноваження, а зарплату залишать. За його словами, кошти на депутатські повноваження - досить чималі і навіть більше заробітної плати.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет рекомендував Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №1035-2.

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