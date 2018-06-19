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Парламент планує дозволити місцевим радам утворювати фонди фінпідтримки кінематографії

НовиниПолітика    19.06.2018 - 12:16
Фото: ВРУ (РБК-Україна)
Фото: ВРУ (РБК-Україна)

Планується дозволити місцевій владі у межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії

Верховна рада України прийняла за основу у першому читанні законопроект №8251 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з набранням чинності законом "Про державну підтримку кінематографії в Україні", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект закону після декількох невдалих спроб проголосували 230 нардепів.

"Метою законопроекту є запровадження правових засад діяльності кінокомісій та узгодження ряду інших питань, пов’язаних з прийнятим в 2017 році закону "Про державну підтримку кінематографії в Україні", - зазначається у пояснювальній записці.

Так, проектом передбачається встановити, що кінокомісії можуть працювати при органах місцевого самоврядування з метою надання суб’єктам кінематографії кваліфікованої організаційної, консультаційної та іншої допомоги.

Планується дозволити місцевим органам у межах своїх бюджетів встановлювати власні програми підтримки кінематографії в регіоні та дозволити місцевим радам утворювати місцеві фонди фінансової підтримки кінематографії.

Крім того, пропонується створити систему стимулів для державних кіностудій, розташованих у межах території відповідної громади, в тому числі за рахунок покриття суб’єктам кінематографії витрат, здійснених на користь таких кіностудій.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу та в цілому в першому читанні законопроект №6738 "Про внесення змін до закону "Про культуру" (щодо визначення поняття "креативні індустрії").

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: Верховна Рада, кинематограф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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