Трамп наращивает давление: в Лос-Анджелес направляют 700 морпехов из-за протестов
В Лос-Анжелесе очередное усиление военного присутствия на фоне масштабных протестов против иммиграционных рейдов. Это существенно обостряет конфликт между администрацией Трампа и губернатором Калифорнии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
В понедельник, 9 июня, Северное командование США объявило о временном переводе около 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес.
Это решение должно усилить военное присутствие в городе после развертывания 2000 военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии в прошлый уикенд. Такой шаг связан с продолжающимися протестами против иммиграционных рейдов.
Миссия морских пехотинцев
По данным Northcom, морские пехотинцы из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии прошли специальное обучение по деэскалации конфликтов, контролю толпы и правилам применения силы. Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что военные прибыли, чтобы защитить федеральный персонал и здания от растущих угроз.
Критика со стороны Калифорнии: мобилизация против граждан
В ответ пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома назвала развертывание морпехов "беспрецедентной эскалацией" и заявила, что военные не будут непосредственно вовлечены в действия, поскольку это не мобилизация, а лишь режим ожидания. Они также резко раскритиковали решение администрации Трампа как "неоправданное" и "неуместное".
Конфликт между Вашингтоном и Калифорнией обостряется
Развертывание морских пехотинцев углубляет спор между федеральными властями и руководством штата относительно методов реагирования на протесты.
Президент Трамп считает действия необходимыми для поддержания порядка и даже заявил о готовности поддержать арест губернатора Ньюсома. Он также назвал участников протестов "плохими людьми" и "повстанцами".
Этот шаг, скорее всего, открывает новую фазу в противостоянии между федеральным правительством и Калифорнией, с риском дальнейшей эскалации напряжения в регионе.
Что известно о протестах в Лос-Анжелесе
Протесты мигрантов против рейдов ICE начались 6 июня и впоследствии перешли в столкновения с правоохранителями в центральных районах, таких как Compton и Paramount.
Из-за массовых акций протестов президент Трамп применил право федеральной власти и направил в Лос-Анжелес 2000 солдат Нацгвардии без согласования с губернатором Ньюсомом.
За несколько дней со столкновениями арестовано более 190 человек, ранены журналисты (британский фотограф и австралийский репортер) резиновыми пулями и слезоточивым газом.
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