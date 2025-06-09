США охватили протесты: что известно и почему Трамп приказал "ввести войска"

США охватили массовые протесты из-за жесткой иммиграционной политики Белого дома. В Лос-Анджелесе и других городах Калифорнии произошли столкновения протестующих с полицией, не обошлось без пострадавших. Реагируя на ситуацию, президент Дональд Трамп объявил о развертывании Нацгвардии, что вызвало критику местных властей.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о протестах в США.

Главное:

Почему начались протесты?

Что известно о пострадавших и последствиях столкновений?

Как отреагировал Дональд Трамп на протесты?

Почему власть Калифорнии выступила против решения Трампа "ввести войска"?

Что вызвало протесты в США?

Массовые протесты вспыхнули в Лос-Анджелесе и других городах штата Калифорния в конце прошлой недели.

Их главной причиной стали масштабные задержания мигрантов, организованные федеральными властями, в том числе Иммиграционной и таможенной службой (ICE).

По данным CBS, только 6 июня ICE во время рейда задержала в Лос-Анджелесе около сотни человек без официального статуса, а за неделю было арестовано более 2 тысяч "нелегалов".

Фото: во время протестов поджигали автомобили (GettyImages)

Стычки и пострадавшие

Протесты в Лос-Анджелесе в пятницу, 6 июня, сосредоточились у здания федеральной власти, где содержались задержанные мигранты, и продолжились на выходных. Полиция города перекрыла автострады и мосты, через которые можно выехать из Лос-Анджелеса в другие города.

Изначально мирные акции в поддержку мигрантов переросли в беспорядки. Протестующие бросали камни, жгли мусор, а полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Было зафиксировано несколько случаев мародерства в магазинах. В воскресенье в районе Лос-Анджелеса арестовали около 30 человек.

Полиция объявила весь центр Лос-Анджелеса "незаконным местом" для собраний.

HOLY HELL!



Look at what’s happening in LA!



Someone call the National Guard!



Oh, wait… that’s Jan 6… my bad pic.twitter.com/Lioi15FdxT — Morgan J. Freeman (@mjfree) June 8, 2025

7 июня в городе Парамаунт произошли столкновения неподалеку от офиса Министерства внутренней безопасности. Полиция применила слезоточивый газ, светошумовые взрывчатки и перечные баллончики, а протестующие бросали камни и цемент в машины пограничной службы.

По информации АР, во время протеста арестовали профсоюзного лидера по обвинению в препятствовании работе правоохранительных органов.

В Сан-Франциско, где также произошли беспорядки, задержали около 60 человек, трое полицейских получили ранения. Протесты у здания Иммиграционной службы переросли в напряженное противостояние с участием полицейских.

В результате беспорядков получили ранения несколько человек. Среди них британский фотограф и австралийская журналистка, в которых попали резиновые пули полицейских. Еще двое полицейских получили ранения в результате наезда мотоциклов протестующих.

По состоянию на понедельник, протестующие в основном разошлись в центре Лос-Анджелеса, но правоохранители продолжают дежурить на улицах.

Реакция Трампа и действия власти

В ответ на протесты президент США Дональд Трамп назвал Лос-Анджелес "оккупированным" нелегальными мигрантами и преступниками, обвинив протестующих в нападениях на федеральных агентов.

Он заявил, что "агрессивные, мятежные толпы" пытаются сорвать операции по депортации, но это лишь укрепляет решимость администрации "навести порядок".

Трамп поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Хегсету и Генпрокурору Пэм Бонди приступить к совместным действиям для "освобождения" города от мигрантов и прекращения беспорядков.

"Порядок будет восстановлен, нелегалы ​​будут изгнаны, а Лос-Анджелес – освобожден", – заявил глава Белого дома.

Фото: Трамп призвал к жесткой реакции на протесты (GettyImages)

В соцсети TruthSocail Трамп призвал начальника полиции Лос-Анджелеса "ввести войска" и "арестовать людей в масках", заявив, что местные правоохранительные органы "перегружены" и "ситуация вышла из-под контроля".

"Джим Макдоннелл, уважаемый начальник полиции Лос-Анджелеса, только что заявил, что протестующие становятся гораздо более агрессивными, и что ему "придется пересмотреть ситуацию" по вводу войск. Он должен это сделать прямо сейчас! Не позволяйте этим головорезам избежать наказания", – написал Трамп.

В субботу, 7 июня, Трамп распорядился отправить 2000 военных Национальной гвардии в Лос-Анджелес для "временной защиты сотрудников ICE и других органов правительства США, выполняющих федеральные задачи".

К тому же министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности мобилизовать подразделения морской пехоты в случае "эскалации насилия".

Вскоре после объявления своего решения об отправке войск Трамп поблагодарил Национальную гвардию "за хорошо проделанную работу", однако, как писали СМИ, гвардейцы на тот момент еще не прибыли в Лос-Анджелес. Утром 9 июня CNN сообщало, что в городе находятся 300 нацгвардейцев.

Власть Калифорнии раскритиковала решение Трампа

Решение президента США Дональда Трампа о развертывании Нацгвардии без официального запроса от властей штата стало первым подобным случаем за несколько десятилетий. Последний раз лидер Белого дома использовал такие полномочия в 1992 году, однако даже тогда развертывание войск произошло по просьбе губернатора Калифорнии.

Отметим, что Трамп использовал закон США, позволяющий президенту развертывать Национальную гвардию при необходимости для отражения вторжения, подавления восстания или исполнения законов, если их невозможно выполнить обычными силами.

Действия Трампа подвергли критике представители властей штата. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это решение "намеренно провокационным" и заявил, что штат подаст в суд на администрацию Трампа.

В офисе губернатора считают, что президент США нарушил законодательство, когда в одиночку решил отправить военных Нацгвардии в Калифорнию.

"Лос-Анджелес: не ведитесь на удочку Трампа. Трамп хочет хаоса, и он сам подстрекал к насилию. Те, кто нападает на правоохранительные органы или наносит ущерб имуществу, рискуют быть арестованным", – заявил Гэвин Ньюсом в соцсети X.

В ответ спикер Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила губернатора Ньюсома в бездействии во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Она назвала его "слабым" и заявила, что именно из-за того, что губернатор оставался в стороне, президент Трамп решил ввести войска.

Ливитт подчеркнула, что из-за бездействия местных властей федеральные правоохранители стали мишенью нападений со стороны "радикалов и преступников".

Фото: власти Калифорнии раскритиковали развертывание Нацгвардии (GettyImages)

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс в свою очередь назвала беспорядки в городе "хаосом, спровоцированным администрацией Трампа".

Мэр Сан-Франциско Дэниел Лури также раскритиковал рейды ICE против мигрантов.

"Попытки нацелиться на членов нашего иммигрантского сообщества, которые вносят вклад в развитие города, поддерживают экономику и воспитывают здесь свои семьи, делают наш город менее безопасным", – отметил он.

Лига объединенных граждан Латинской Америки осудила приказ Трампа, заявив, что этот шаг "знаменует глубоко тревожную эскалацию подхода администрации к иммиграции и реакцию гражданского населения на использование тактики военного типа".

Вице-президент Лиги Хосе Баррера выразил мнение, что не было никакой потребности в привлечении войск, ведь в Лос-Анджелесе уже работают 17 тысяч полицейских.

Следует добавить, что по данным переписи населения 2024, в Лос-Анджелесе проживало более 1,35 млн иммигрантов, а это означает, что каждый третий его житель является иммигрантом. В то же время 82% населения – выходцы из Латинской Америки.

Лос-Анджелес даже объявил себя "городом-убежищем". Как пишет CNN, такой статус означает, что местные органы власти ограничивают свое сотрудничество с федеральными иммиграционными органами. В ноябре 2024 в Лос-Анджелесе была принята резолюция, которая запретила обмен данными с иммиграционными органами.

При этом администрация Трампа осудила Лос-Анджелес и другие "города-убежища" за препятствование обеспечению иммиграционного законодательства, а президент пообещал наказать не сотрудничающие юрисдикции.

В апреле глава Белого дома поручил Министерству внутренней безопасности и генеральному прокурору составить список этих юрисдикций, относящихся к категории "убежищ", и определить финансирование, которое может быть прекращено для них.

При подготовке использовались: публикации СNN, AP, Bloomberg, CBS, сообщение Дональда Трампа в TruthSocial, сообщение Кэролайн Ливитт и Гэвина Ньюсома в Х.