США охватили протесты: что известно и почему Трамп приказал "ввести войска"

Массовые протесты вспыхнули в Лос-Анджелесе и других городах штата Калифорния в конце прошлой недели.

Их главной причиной стали масштабные задержания мигрантов, организованные федеральными властями, в том числе Иммиграционной и таможенной службой (ICE).

По данным CBS, только 6 июня ICE во время рейда задержала в Лос-Анджелесе около сотни человек без официального статуса, а за неделю было арестовано более 2 тысяч "нелегалов".

Фото: во время протестов поджигали автомобили (GettyImages)

Протесты в Лос-Анджелесе в пятницу, 6 июня, сосредоточились у здания федеральной власти, где содержались задержанные мигранты, и продолжились на выходных. Полиция города перекрыла автострады и мосты, через которые можно выехать из Лос-Анджелеса в другие города.

Изначально мирные акции в поддержку мигрантов переросли в беспорядки. Протестующие бросали камни, жгли мусор, а полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Было зафиксировано несколько случаев мародерства в магазинах. В воскресенье в районе Лос-Анджелеса арестовали около 30 человек.

Полиция объявила весь центр Лос-Анджелеса "незаконным местом" для собраний.

