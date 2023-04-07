Скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука сообщили о подозрении

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения "политолог" Александр Лазарев входил в круг публичных псевдоэкспертов, работавших на пророссийских политиков Медведчука, Мураева и Шария.



"Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого он был частым "гостем" в эфирах подсанкционных телеканалов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112", "russia today" ,- говорится в сообщении.



В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной". После 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу.



В СБУ отметили, что впоследствии он прибыл в Крым и присоединился к ближайшему окружению Аксёнова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).



Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.