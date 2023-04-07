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Скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука сообщили о подозрении

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Крым, Пятница 07 апреля 2023 16:21
Скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука сообщили о подозрении Фото: "политолог" Медведчука Александр Лазарев (скриншот)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, который помогает агрессору в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения "политолог" Александр Лазарев входил в круг публичных псевдоэкспертов, работавших на пророссийских политиков Медведчука, Мураева и Шария.

"Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве. Для этого он был частым "гостем" в эфирах подсанкционных телеканалов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112", "russia today" ,- говорится в сообщении.

В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной". После 24 февраля прошлого года Лазарев скрыто уехал за границу.

В СБУ отметили, что впоследствии он прибыл в Крым и присоединился к ближайшему окружению Аксёнова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что Служба безопасности разоблачила 9 коллаборантов, среди них депутаты ОПЗЖ .

Также напомним, суд арестовал имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд гривен .

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