Не призывал бить по Москве: Белый дом объяснил суть разговора Трампа с Зеленским

Что предшествовало

Сегодня издание Financial Times опубликовало статью в которой говорилось о том, что Трамп во время частного разговора призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать удары по территории РФ и поинтересовался, сможет ли Киев нанести удар по Москве.

По данным издания, этот разговор между Трампом и Зеленским состоялся 4 июля. Двое собеседников Financial Times рассказали, что во время беседы Трамп спросил у Зеленского, готова ли Украина наносить удары по военным объектам в глубине России при условии получения соответствующего оружия от США.

"Владимир, ты можешь попасть в Москву? Ты тоже можешь попасть в Санкт-Петербург?" - спросил Трамп.

Зато Зеленский, якобы, ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

Что говорит Белый дом

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп не призывал к дальнейшим убийствам - его слова вырвали из контекста.

"Президент Трамп просто задавал вопрос, а не поощрял к дальнейшим убийствам. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - сказала она.

По ее словам, Financial Times известна тем, что "резко вырывает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что их газета умирает".