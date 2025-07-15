Не призывал бить по Москве: Белый дом объяснил суть разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не призывал президента Владимира Зеленского усилить удары вглубь Российской Федерации. Его слова были вырваны из контекста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Сегодня издание Financial Times опубликовало статью в которой говорилось о том, что Трамп во время частного разговора призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать удары по территории РФ и поинтересовался, сможет ли Киев нанести удар по Москве.
По данным издания, этот разговор между Трампом и Зеленским состоялся 4 июля. Двое собеседников Financial Times рассказали, что во время беседы Трамп спросил у Зеленского, готова ли Украина наносить удары по военным объектам в глубине России при условии получения соответствующего оружия от США.
"Владимир, ты можешь попасть в Москву? Ты тоже можешь попасть в Санкт-Петербург?" - спросил Трамп.
Зато Зеленский, якобы, ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, Трамп не призывал к дальнейшим убийствам - его слова вырвали из контекста.
"Президент Трамп просто задавал вопрос, а не поощрял к дальнейшим убийствам. Он неустанно работает над тем, чтобы остановить убийства и положить конец этой войне", - сказала она.
По ее словам, Financial Times известна тем, что "резко вырывает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что их газета умирает".
На днях Дональд Трамп вновь выразил разочарование действиями Владимира Путина из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах по войне в Украине. В частности, он пригрозил, что если договоренности не будут достигнуты в течение 50 дней, США введут новые вторичные тарифы.
Ранее Трамп заявил, что Путин "втирает ему полную чушь", и сообщил, что серьезно рассматривает санкционный законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые закупают российскую нефть, бензин или нефтехимическую продукцию.
Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.
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