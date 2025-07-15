Не закликав бити по Москві: Білий дім пояснив суть розмови Трампа із Зеленським

Що передувало

Сьогодні видання Financial Times опублікувало статтю у якій йшлося про те, що Трамп під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві.

За даними видання, ця розмова між Трампом та Зеленським відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

"Володимире, ти можеш влучити в Москву?... Ти теж можеш влучити в Санкт-Петербург?" - запитав Трамп.

Натомість Зеленський, нібито, відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Що каже Білий дім

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, Трамп не закликав до подальших убивств - його слова вирвали з контексту.

"Президент Трамп просто ставив питання, а не заохочував до подальших убивств. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства та покласти край цій війні", - сказала вона.

За її словами, Financial Times відома тим, що "різко вириває слова з контексту, щоб отримати кліки, бо їхня газета вмирає".