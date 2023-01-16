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Призывал к поддержке оккупантов. В Хмельницкой области СБУ разоблачила сторонника Шария

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Хмельницкая область, Понедельник 16 января 2023 17:11
Призывал к поддержке оккупантов. В Хмельницкой области СБУ разоблачила сторонника Шария Фото: СБУ разоблачила сторонника Шария, призвавшего к поддержке кафиров (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности задержала еще одного приспешника российских оккупантов в результате следственно-оперативных действий в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Злоумышленником оказался местный житель, позиционировавший себя как представитель прокремлевского движения "народовластие", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он широко распространял в интернете агитацию в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оправдывал преступления россиян.

Кроме того, призвал к физическому уничтожению украинских граждан и захвату местных органов власти. Вместо военно-гражданских администраций региона он предлагал сформировать подконтрольные России псевдогосударственные учреждения.

Для разгона деструктивного контента агитатор создал десятки пророссийских сообществ и страниц в соцсетях. В качестве первоисточника для наполнения интернет-ресурсов использовал Ютуб-канал вражеского пропагандиста Шария, которому Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене.

Такими действиями провокатор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в области и тем самым помогал агрессору в войне против Украины.

В случае захвата региона он планировал получить от российских захватчиков "должность" в местной оккупационной администрации.

Сообщается, что на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правоохранителям удалось установить имена военных армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Также ранее мы писали, что в Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева. Он лично участвовал в боевых действиях на Донбассе и призвал убивать украинцев.

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Служба безопасности Украины Хмельницкая область
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