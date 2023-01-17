СБУ установила ФСБ-шника, возглавлявшего карательные рейды россиян в Херсоне (фото)

Служба безопасности идентифицировала сотрудника ФСБ, участвовавшего в оккупации Херсона. Он координировал карательные органы россиян в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабир".

Фото: СБУ установила ФСБ-шника, возглавлявшего карательные рейды россиян в Херсоне (ssu.gov.ua)

"В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации. Находясь в составе так называемой "временной оперативной группы № 8" чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Москве "главного управления МВД Херсонской области", - рассказали в СБУ.

Там отметили, что именно это псевдообразование выполняет указания Кремля для проведения массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины.

"Установлено, что он лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пытки людей", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

"Для этого он пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По указанию "Сабира" они должны были выявлять и "сливать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления", - добавляют в СБУ.

Правоохранители также установили, что российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей неоккупированных территорий для сбора информации об украинских военных.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.

В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, что в Одессе задержан бывший работник колонии, который перешел на сторону врага и охранял пыточную в Херсоне.

Добавим, недавно в Херсоне разоблачили еще двух коллаборантов, которые сдавали врагу адреса военных и места дислокации ВСУ в городе.

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