Заканчиваются солдаты? Путин приказал призвать запасников на военные сборы

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военные сборы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
"Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - сказано в указе.
При этом, как отмечают российские пропагандистские СМИ, такой указ является ежегодным. Примечательно, что в прошлом году Путин подписал его 18 февраля - за шесть дней до полномасштабного вторжения в Украину.
Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял, что россияне начали мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе.
Также мы писали, что, по данным британской разведки, россияне хотят отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию.
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