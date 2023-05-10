Заканчиваются солдаты? Путин приказал призвать запасников на военные сборы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ .

"Призывать в 2023 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - сказано в указе.

При этом, как отмечают российские пропагандистские СМИ, такой указ является ежегодным. Примечательно, что в прошлом году Путин подписал его 18 февраля - за шесть дней до полномасштабного вторжения в Украину.