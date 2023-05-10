UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Закінчуються солдати? Путін наказав призвати запасників на військові збори

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким запасників у РФ призивають на військові збори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Призвати у 2023 році громадян РФ, які перебувають у запасі, для проходження військових зборів у Збройних силах РФ, військах національної гвардії РФ, органах державної охорони та органах Федеральної служби безпеки", - сказано в указі.

При цьому, як зазначають російські пропагандистські ЗМІ, такий указ є щорічним. Примітно, що минулого року Путін підписав його 18 лютого - за шість днів до повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявляв, що росіяни розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.

Також ми писали, що за даними британської розвідки, росіяни хочуть відстрочити нову відкриту обов'язкову мобілізацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії