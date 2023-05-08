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В Кремле нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации, - британская разведка

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Москва, Понедельник 08 мая 2023 08:53
В Кремле нашли способ отсрочить вторую волну мобилизации, - британская разведка Фото: мобилизация в России идет с помощью мигрантов из Центральной Азии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские военные вербовщики нацеливаются на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине. Таким образом, хотят отсрочить новую открытую обязательную мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, вербовщики посещали мечети и иммиграционные службы для найма. В иммиграционных службах сотрудники, говорящие на таджикском и узбекском языках, регулярно пытаются завербовать мигрантов.

В частности, радио "Свободная Европа" сообщило, что вербовщики предлагали бонусы за найм в размере 2 390 долларов и зарплату до 4 160 долларов в месяц. Мигрантам также было предложено ускоренное получение российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

По данным британской разведки, высокая ежемесячная заработная плата и бонусы при найме побудят некоторых трудящихся-мигрантов зарегистрироваться. Этих новобранцев, скорее всего, отправляют на украинскую линию фронта, где уровень потерь чрезвычайно высок.

"Вербовка мигрантов является частью усилий Минобороны России по выполнению поставленной задачи по привлечению 400 тысяч добровольцев для участия в боевых действиях в Украине. Власти почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутреннее инакомыслие", - отмечают в Минобороны Британии.

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