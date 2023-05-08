Оккупанты начали мобилизацию в Мариуполе, - Андрющенко
Оккупанты начали мобилизацию во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Группа мужчин из числа "бюджетников", уже отправлена на медкомиссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мобилизация в Мариуполе началась. Военкомат уже отправил первую партию мужчин-бюджетников на прохождение военной комиссии для призыва (зачеркнуто) мобилизации", - рассказал он.
По словам Андрющенко, медицинская комиссия проходит в больнице интенсивной терапии.
Напомним, оккупанты принудительно мобилизуют заключенных в Луганской области.
РБК-Украина также сообщало, что захватчики готовят новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях, в армию будут привлекать несовершеннолетних.
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