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Кончаются солдаты? Путин хочет найти всех россиян, которые должны стать на военный учет

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Пятница 25 ноября 2022 17:59
Кончаются солдаты? Путин хочет найти всех россиян, которые должны стать на военный учет Фото: солдаты РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В России хотят создать государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации военного учета. Речь идет обо всех гражданах РФ, которые должны состоять на военном учете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Путин поручил Министерству цифрового развития, Федеральной налоговой службе и Минобороны создать государственный информационный ресурс с данными граждан, необходимыми для актуализации военного учета.

Согласно указу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года. На этом портале должны быть собраны данные обо всех гражданах, которые состоят или должны состоять на военном учете. Исключение - данные офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе.

Путин хочет, чтобы государственные органы идентифицировать всех граждан. Руководство регионов и другие структуры должны до 30 декабря 2022 превратить необходимые сведения в цифровую форму.

Для создания ресурса российские ведомства и организации должны будут предоставить такие данные граждан, как:

  • регистрация по месту жительства или пребывания;
  • наличие судимости;
  • наличие водительских прав, информация об имуществе;
  • состояние здоровья;
  • номера телефонов и адреса электронных почт;
  • участвуют ли такие граждане в медицинской деятельности, информация об образовании, спортивных разрядах и другое.

Напомним, что Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.

Также семьи российских мобилизованных все больше готовы выходить на протесты против условий, в которых служат родственники.

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