Закінчуються солдати? Путін хоче знайти всіх росіян, які повинні стати на військовий облік

В Росії хочуть створити державний інформаційний ресурс із даними громадян, необхідними для актуалізації військового обліку. Мова йде про всіх громадян РФ, які мають перебувати на військовому обліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента РФ Володимира Путіна.

Путін доручив Міністерству цифрового розвитку, Федеральній податковій службі та Міноборони створити державний інформаційний ресурс із даними громадян, необхідними для актуалізації військового обліку.

Згідно з указом, такий ресурс має бути створений до 1 квітня 2024 року. На цьому порталі мають бути зібрані дані про всіх громадян, які складаються або мають перебувати на військовому обліку. Виняток - дані офіцерів Служби зовнішньої розвідки та ФСБ у запасі.

Путін хоче, аби державні органи ідентифікувати всіх таких громадян. Керівництво регіонів та інші структури мають до 30 грудня 2022 року перетворити необхідні відомості на цифрову форму.

Для створення ресурсу російські відомства та організації мають надати такі дані громадян, як: