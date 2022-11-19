Новая волна мобилизации ухудшит положение российских войск, - ISW
Россию ждет очередная волна мобилизации, это ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывным циклом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования вооруженных сил.
Аналитики напоминают, что Кремль ранее заявлял, что президенту России Владимиру Путину нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.
По оценке ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.
"Однако очевидно, что российские власти никогда не прекращали мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то же время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения", - говорят аналитики.
Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, вероятно, приведет к еще более низкому качеству относительно подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество "учебных" мест.
"Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь усугубит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украине", - делают вывод аналитики.
Ключевые выводы
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило, что не признает незаконный захват Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) или незаконную аннексию других оккупированных территорий Украины, что является резкой эскалацией риторики МАГАТЭ.
- На кадрах, опубликованных в социальных сетях 18 ноября, видно, как российский солдат открывает огонь по украинцам, когда другие российские солдаты сдаются.
- Российские войска укрепили тылы в Луганской области и попытались вернуть утраченные позиции, в то время как украинские войска продолжали контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
- Российские силы продолжали ограниченные наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
- Российские оккупационные чиновники и военное руководство, похоже, все больше обеспокоены последующими украинскими контрнаступательными операциями на юге Украины.
- Россия по-прежнему сталкивается с чрезвычайно низким моральным духом и плохой дисциплиной среди своих сил на фоне продолжающейся внутренней реакции на частичную мобилизацию.
- Российские оккупационные власти и силы продолжали усиливать фильтрационные мероприятия на оккупированных Россией территориях Украины и подрывать украинскую национальную идентичность.
РБК-Украина сообщало, что в России официально разрешили призывать на службу в армию иностранных граждан.
Напомним, что, по данным Института изучения войны (ISW), в России продолжается скрытая мобилизация под видом формирования добровольческих подразделений.
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