В Жмеринке авария на железной дороге: повлияет ли это на движение поездов

На железнодорожной станции в Жмеринке Винницкой области произошла авария. Но на движения пассажирских поездов это повлиять не должно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram .

Как отметили в УЗ, на станции "Жмеринка" сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, выехавшего навстречу электропоезду.

Пострадавших в результате инцидента нет. При этом на место выехала комиссия по расследованию аварии.

"На данный момент авария не влияет на движение пассажирских поездов", - заверили в компании.