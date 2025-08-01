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В Жмеринке авария на железной дороге: повлияет ли это на движение поездов

Жмеринка, Пятница 01 августа 2025 18:17
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В Жмеринке авария на железной дороге: повлияет ли это на движение поездов Иллюстративное фото: на ж/д станции в Жмеринке произошла авария (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Иван Носальский

На железнодорожной станции в Жмеринке Винницкой области произошла авария. Но на движения пассажирских поездов это повлиять не должно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Telegram.

Как отметили в УЗ, на станции "Жмеринка" сошел с рельсов один вагон электропоезда и секция электровоза, выехавшего навстречу электропоезду.

Пострадавших в результате инцидента нет. При этом на место выехала комиссия по расследованию аварии.

"На данный момент авария не влияет на движение пассажирских поездов", - заверили в компании.

Новые правила покупки билетов

Напомним, с 1 августа "Укрзализныця" ввела в тестовом режиме верификацию пассажиров через "Дія.Підпис".

Теперь для покупки билетов на несколько популярных направлений пассажирам необходимо верифицировать личность через "Дія.Підпис".

Также такая верификация нужна и для возвращения билетов.

Новые правила ввели, чтобы уменьшить количество злоупотреблений.

Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

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Укрзализныця Винницкая область Поезд
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