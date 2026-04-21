На Закарпатье задержали 60-летнего главу ВВК с миллионами дома

Главу ВВК на Закарпатье подозревают в организации схемы по оформлению фиктивных медицинских заключений в обмен на немалые денежные суммы. В частности, во время обысков в его доме изъяли наличности в разных валютах на общую сумму более 11 млн грн в эквиваленте.

"По данным следствия, 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тыс. долларов США за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной годности к службе. Речь шла, в частности, об использовании имеющихся медицинских документов без надлежащих обследований и формальное подтверждение диагнозов", - сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали передачу главе ВВК части средств. После того, как заключение было отправлено, а документы пошли в ТЦК, чиновника сразу же задержали. Это произошло 20 апреля, в тот же день провели обыски, во время которых было изъято:

более 240 тысяч долларов;

более 3000 евро;

почти 1,3 млн венгерских форинтов;

более 260 тысяч гривен.

Сейчас главе ВВК сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении от должности и аресте его имущества.