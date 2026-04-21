На Закарпатье задержали 60-летнего главу ВВК с миллионами дома

В Закарпатской области правоохранители задержали главу военно-врачебной комиссии. У него нашли наличные, которые равны примерно 11 млн гривен в эквиваленте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Главу ВВК на Закарпатье подозревают в организации схемы по оформлению фиктивных медицинских заключений в обмен на немалые денежные суммы. В частности, во время обысков в его доме изъяли наличности в разных валютах на общую сумму более 11 млн грн в эквиваленте.
"По данным следствия, 60-летний чиновник требовал у военнообязанного 6 тыс. долларов США за содействие в прохождении ВВК и получении заключения об ограниченной годности к службе. Речь шла, в частности, об использовании имеющихся медицинских документов без надлежащих обследований и формальное подтверждение диагнозов", - сказано в сообщении.
Правоохранители задокументировали передачу главе ВВК части средств. После того, как заключение было отправлено, а документы пошли в ТЦК, чиновника сразу же задержали. Это произошло 20 апреля, в тот же день провели обыски, во время которых было изъято:
Сейчас главе ВВК сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения, отстранении от должности и аресте его имущества.
Напомним, что 21 апреля Служба безопасности Украины задержала восемь представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового полицейского. Они пытались требовать у мужчины сумму в 30 тысяч долларов за то, чтобы его не мобилизовали - несмотря на наличие удостоверения УБД и отсрочки.
В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих. В Сухопутных войсках обнародовали детали инцидента, однако впоследствии внесли изменения в публикации, убрав упоминания о разбое и похищении 30 тысяч долларов.
На фоне скандала главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК. Также от исполнения обязанностей отстранили начальника Пересыпского РТЦК.
Вечером 21 апреля СБУ уже официально подтвердила задержание в Одессе преступной группировки, в состав которой входили сотрудники ТЦК. Группа вымогала деньги у граждан и работали по "наводке".