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Организатора мошеннической сети Money 24/7 взяли под стражу

12:44 10.08.2026 Пн
2 мин
Ему уже сообщили о подозрении
aimg Юлия Капитонова
Организатора мошеннической сети Money 24/7 взяли под стражу Фото: Полицейские сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7
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Правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, которая ранее выдавала себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОГП и отчет НПУ.

Как удалось узнать следователям, организатор сети вместе со своими пособниками пытались создать иллюзию легального бизнеса. С этой целью они запустили специальные сайты, Telegram-канал, зарегистрировали торговую марку и обустроили офис, где принимали наличные деньги.

"Клиенты подавали заявки на обмен денег на криптоактивы, после чего их приглашали в офис для передачи средств. Люди ожидали, что после этого криптовалюта поступит на их электронные кошельки. Однако, получив деньги, злоумышленники не выполняли свои обязательства", - рассказали в Нацполиции.

Кроме того, мошенники делали все возможное, чтобы потерпевшие не сразу обращались к стражам порядка.

Организатора мошеннической сети Money 24/7 взяли под стражу

НПУ и ОГП разоблачили мошенническую сеть Money 24/7 (UA_National_Police)

К примеру, некоторым своим клиентам они частично передавали криптоактивы или предоставляли письменные гарантии, что операция будет завершена.

Организатора мошеннической сети Money 24/7 взяли под стражу

НПУ и ОГП разоблачили мошенническую сеть Money 24/7 (UA_National_Police)

Стоит также отметить, что одна из потерпевших понесла имущественный ущерб в размере около 1,6 млн грн.

Организатора мошеннической сети Money 24/7 взяли под стражу

НПУ и ОГП разоблачили мошенническую сеть Money 24/7 (UA_National_Police)

"При процессуальном руководстве Офиса Генеральной прокуратуры сообщено об осмотре и аресте организатора мошеннической схемы, деятельность которой правоохранители разоблачили во время масштабной спецоперации в июне 2026 года", - сказано в заявлении ОГП.

Кстати, недавно киберполиция предупредила о главных признаках мошеннических объявлений о продаже авто.

Также стало известно, что мошенники придумали новую схему для ценителей образования и курсов.

Кроме того, узнайте, как граждан Украины массово вербуют "под чужим флагом".

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