Возле Полтавы произошло сильное землетрясение

В Полтавской области днем 22 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки зафиксировали в районе Мачуховской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГЦСК.

Землетрясение зафиксировали днем

По данным Главного центра специального контроля, подземные толчки произошли в Мачуховской громаде Полтавского района.

Сейсмическое событие зафиксировали в 12:49:45 по киевскому времени. Магнитуда землетрясения составила 4,2 по шкале Рихтера.

Где находился эпицентр

Источник землетрясения находился на глубине около 3 километров. Координаты очага составили 49,57 градуса северной широты и 34,31 градуса восточной долготы.

Главный центр специального контроля отнес зарегистрированное землетрясение к категории сильно умеренных.

Фото: ГЦСК

Отметим, 17 сентября в Украине зарегистрировали землетрясение в Львовской области. Подземные толчки произошли в Самборском районе ночью, около 01:31 по киевскому времени. Это было четвертое сейсмическое событие, зафиксированное на территории страны с начала сентября.