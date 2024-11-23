На Закарпатье горные камни упали на пути: движение поездов заблокировано

В Закарпатской области горные камни упали за железнодорожные пути в субботу, 23 ноября. Движение поездов заблокировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как отмечается, произошли изменения в движении поездов на участке Сянки - Мукачево. Из-за падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне.
По предварительной информации, две колесные пары сошли с рельсов. На месте работает восстановительная бригада железнодорожников.
"Скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет. Всех пассажиров в места назначения уже доставляем автотранспортом", - говорится в сообщении.
Для минимизации опозданий поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд заблокированного участка.
Напомним, на прошлой неделе, 17 ноября, в Украине были обесточены несколько участков железной дороги из-за массированной атаки врага. Поэтому ряд поездов ехал с опозданием.
Также отметим, что "Укрзализныця" зимой добавляет поезда на популярный маршрут в Европу.
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