Украинцев предупредили о задержках поездов из-за масштабной атаки РФ
Из-за массированной атаки врага 17 ноября по Украине было обесточено несколько участков железной дороги. Украинцев предупредили о задержках поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Было обесточено несколько железнодорожных участков на юге, западе и северо-востоке Украины. По состоянию на 10:20 обесточенные пути подключили к соседним подстанциям, большинство поездов продолжают движение по штатным электровозам.
На участках, где электроснабжение пока не восстановлено, поезда двигаются под резервными тепловозами.
С задержкой курсируют поезда:
- №51 Запорожье - Одесса;
- №207 Харьков - Одесса;
- №25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса;
- №78 Ковель - Одесса;
- №87 Запорожье - Ковель;
- №59 Харьков - Одесса.
Следить за задержками поездов можно по ссылке.
Последствия атаки РФ
Сегодня, 17 ноября, Россия нанесла самый мощный удар за последние три месяца. Как сообщил президент Владимир Зеленский, РФ выпустила около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 вражеских целей.
Враг направил удар по объектам энергетики. Атакованные объекты генерации, в частности, теплоэлектростанции, а также объекты передачи электроэнергии. Из-за обстрела по Украине ввели аварийные отключения света.
Из-за атаки в Николаеве и Львовской области есть жертвы, в Киеве, Днепре, Кременчуге и Запорожье есть пострадавшие.
В Днепропетровской области россияне ударили по депо, двое железнодорожников погибли, еще трое ранены. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.