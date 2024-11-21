ua en ru
Чт, 21 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

УЗ добавляет поезда на популярный маршрут в Европу: что нужно знать

Четверг 21 ноября 2024 13:43
UA EN RU
УЗ добавляет поезда на популярный маршрут в Европу: что нужно знать Фото: поезд (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Нина Еланская

"Укрзализныця" назначила вторую пару поездов на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов. Также было добавлено новое сообщение с Черновцами и некоторые другие изменения рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Расписание поездов №765/766 будет выглядеть таким образом:

  • Варшава Западная (05:26) - Варшава Центральная (05:30-05:40) - Рава Русская (13:45),
  • Рава Русская (16:23) - Варшава Центральная (22:20-22:30) - Варшава Западная (22:34).

Сообщается, что вторая пара поездов №765/766 - 865/866 будет курсировать на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов Также было добавлено сообщение с Черновцами.

Известно, что маршрут между Варшавой и Рава-Русской будет обслуживать современный поезд польской железной дороги PKP Intercity. В то же время на маршруте Рава-Русская - Львов - Черновцы будет курсировать дизель-поезд украинского производства ДПКр-3.

Отмечается, что изменения помогут расширить географию железнодорожного сообщения западных областей Украины с Варшавой не только для Львова, но и для Тернополя, Черткова, Залещиков, Черновцов, через которые с введением нового графика будет курсировать поезд №865/866 Черновцы - Рава-Русская.

Однако на маршруте Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя по-прежнему будет курсировать поезд №767/768 - 867/868.

"Билеты на все рейсы после открытия продаж будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-ботах и в кассах вокзалов", - сообщили в УЗ.

Напомним, что "Укрзализныця" приступила к работе нового маршрута в Украине.

Также в материале РБК-Украина вы можете узнать, о каких бесплатных услугах УЗ вы раньше не знали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
NEWS
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету, "Кинжал" и семь Х-101
DAILY
"Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Болеть будет еще долго". Как хирурги спасают жизнь военных после ранений на фронте