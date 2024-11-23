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На Закарпатті гірське каміння впало на колії: рух потягів заблокований

Фото: на Закарпатті гірське каміння впало на колії (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

У Закарпатській області гірське каміння впало за залізничні колії у суботу, 23 листопада. Рух потягів заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначається, сталися зміни у русі потягів на ділянці Сянки - Мукачево. Через падіння каміння з гори електропоїзд заблокований на перегоні.

За попередньою інформацією, дві колісні пари зійшли з рейок. На місці працює відновлювальна бригада залізничників.

"Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом", - йдеться у повідомленні.

Для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ - Чоп буде направлений в обʼїзд заблокованої ділянки.
 

Нагадаємо, минулого тижня, 17 листопада, в Україні були знеструмлені кілька ділянок залізниці через масовану атаку ворога. Через це низка потягів їхала з запізненням.

Також зазначимо, що "Укрзалізниця" взимку додає потяги на популярний маршрут до Європи.

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УкрзалізницяЗакарпатська область