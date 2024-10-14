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На Закарпатье в многоэтажке прогремел взрыв: есть жертва

Фото: на Закарпатье в многоэтажке из-за взрыва повыбивало окна (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Иван Носальский

В городе Свалява Закарпатской области сегодня, 14 октября, прозвучал взрыв в многоэтажке. В результате инцидента есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области в Facebook.

По данным правоохранителей, в 14:39 к ним обратились с сообщением о взрыве в одном из многоквартирных домов в Сваляве на улице Промышленной. В результате этого в подъезде здания повыбивало окна. 

 

Фото: в многоэтажке в Сваляве прогремел взрыв (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

После прибытия на место инцидента полицейских им удалось выяснить, что на первом этаже в пятиэтажном доме, вероятно, произошел взрыв газа. Причины пока еще устанавливают. 

"Предварительно известно, что в результате этого один человек погиб. Информация о пострадавших уточняется", - рассказали в полиции. 

 

Взрыв газа в многоэтажках

Стоит заметить, что взрыв газа в многоэтажках - достаточно частое явление в Украине. В частности, о таком инциденте в Кривом Роге было известно 11 апреля.

Из-за взрыва, в результате которого начался пожар на площади 120 квадратных метров, пострадали семь человек. Трех доставили в больницу.

К слову, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины призвали украинцев не использовать повторно одноразовые газовые баллоны.

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