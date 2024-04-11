В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа (фото, видео)

Взрыв в многоэтажке прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Взрыв произошел в ночь на 11 апреля в девятиэтажном жилом доме по улице 21-й бригады Национальной гвардии.

Спасатели установили, что причиной взрыва была утечка бытового газа в одной из квартир. После чего вспыхнул пожар. Огонь охватил 120 квадратных метров территории.

В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с третьего по пятый этажи. Бойцы ГСЧС спасли четырех человек.

Травмы получили семь человек, трое госпитализированы в больницу. В ГСЧС отмечают, что под завалами может находиться еще один человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте инцидента работали 41 спасатель и восемь единиц техники ГСЧС.

Фото: в Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке (dp.dsns.gov.ua)