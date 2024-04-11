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В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа (фото, видео)

Кривой Рог, Четверг 11 апреля 2024 08:47
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В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа (фото, видео) Фото: в Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в многоэтажке прогремел в Кривом Роге Днепропетровской области. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Взрыв произошел в ночь на 11 апреля в девятиэтажном жилом доме по улице 21-й бригады Национальной гвардии.

Спасатели установили, что причиной взрыва была утечка бытового газа в одной из квартир. После чего вспыхнул пожар. Огонь охватил 120 квадратных метров территории.

В результате взрыва произошло частичное разрушение конструкций жилого дома в одном из подъездов с третьего по пятый этажи. Бойцы ГСЧС спасли четырех человек.

Травмы получили семь человек, трое госпитализированы в больницу. В ГСЧС отмечают, что под завалами может находиться еще один человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте инцидента работали 41 спасатель и восемь единиц техники ГСЧС.

Фото: в Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, 27 марта в Одессе вспыхнул пожар в многоэтажке, но ей предшествовал взрыв. Местные Telegram-каналы утверждали, что пожар возник из-за якобы взрыва газового баллона.

Также недавно в Харькове горела многоэтажка. Как сообщили спасатели, в результате инцидента два человека погибли.

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Кривой Рог ГСЧС Пожар Взрыв
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