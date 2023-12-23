Использование газовых баллонов дома: спасатели напомнили украинцам важное правило

Украинцам не рекомендуют перезаправлять одноразовые газовые баллоны. Такие действия являются очень опасными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

Спасатели отмечают, что перезаправлять газовые баллоны нельзя поскольку:

Их стенки очень тонкие, потому что рассчитаны на одноразовое использование. Поэтому они могут не выдержать повторной заправки и взорваться.

При перезаправке баллона есть высокая вероятность повредить клапан. Это приведет к утечке газа и дальнейшего отравления.

В ГСЧС рекомендуют покупать газовые баллоны только в лицензированных точках продажи, проверять сертификат качества и придерживаться инструкции производителя.

Напомним, ранее в Запорожье произошел взрыв газа в многоквартирном доме. В результате инцидента была ранена пожилая женщина.

Также мы писали, что в ноябре в жилом доме на территории Киевской области взорвался газовый баллон. Пострадал один человек.