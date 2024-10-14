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На Закарпатті у багатоповерхівці пролунав вибух: є жертва

Фото: на Закарпатті у багатоповерхівці через вибух вибило вікна (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Іван Носальський

У місті Свалява Закарпатської області сьогодні, 14 жовтня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області у Facebook.

За даними правоохоронців, о 14:39 до них звернулися з повідомленням про вибух в одному з багатоквартирних будинків у Сваляві на вулиці Промисловій. Внаслідок цього у під'їзді будівлі повибивало вікна.

 

Фото: у багатоповерхівці у Сваляві пролунав вибух (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Після прибуття на місце інциденту поліцейських їм вдалося з'ясувати, що на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку, ймовірно, стався вибух газу. Причини поки що встановлюють.

"Попередньо відомо, що внаслідок цього одна людина загинула. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповіли в поліції.

 

Вибух газу у багатоповерхівках

Варто зауважити, що вибух газу в багатоповерхівках є досить частим явищем в Україні. Зокрема, про такий інцидент у Кривому Розі було відомо 11 квітня.

Через вибух, внаслідок якого почалася пожежа на площі 120 квадратних метрів, постраждали семеро людей. Трьох доправили до лікарні.

До речі, у Державній службі з надзвичайних ситуацій України закликали українців не використовувати повторно одноразові газові балони.

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ЗакарпаттяНаціональна поліціяВибухГаз