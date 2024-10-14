На Закарпатті у багатоповерхівці пролунав вибух: є жертва

За даними правоохоронців, о 14:39 до них звернулися з повідомленням про вибух в одному з багатоквартирних будинків у Сваляві на вулиці Промисловій. Внаслідок цього у під'їзді будівлі повибивало вікна.

Фото: у багатоповерхівці у Сваляві пролунав вибух (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Після прибуття на місце інциденту поліцейських їм вдалося з'ясувати, що на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку, ймовірно, стався вибух газу. Причини поки що встановлюють.

"Попередньо відомо, що внаслідок цього одна людина загинула. Інформація про постраждалих уточнюється", - розповіли в поліції.