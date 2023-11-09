На Закарпатье 22 туриста застряли на подъемнике: их снимали спасатели

По данным ГСЧС, происшествие случилось сегодня, 9 ноября, в поселке Межгорье Хустского района.

Фото: туристы застряли на подъемнике на Закарпатье (t.me/dsns_telegram)

"На канатной дороге в районе горы Босничка вышел из строя кресельный подъемник, где находились 22 человека, среди которых 4 детей", - уточнили спасатели.

В течение двух часов сотрудники ГСЧС эвакуировали всех людей, которые застряли на пятиметровой высоте над землей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Напомним, ранее стало известно, что 6 июля на Говерле в результате удара молнии погиб мужчина и 11-летняя девочка. Еще одна женщина пострадала.

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