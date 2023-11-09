Пришла настоящая зима. Карпаты заметает снегом (фото)

"По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха -5°С. Видимость ограничена", - говорится в сообщении спасательного поста.

Судя по фото, в Карпаты пришла настоящая зима.

В Карпаты пришла настоящая зима 9 ноября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Спасатели предостерегают, если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия.

Снег в Украине

Напомним, снег и мороз для Карпат - не новое явление. Так, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу.

Отметим, что 21 октября прогнозировался снег в Украине и не только в Карпатах. Но 21 октября снег так и не выпал.