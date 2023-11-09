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Пришла настоящая зима. Карпаты заметает снегом (фото)

Украина, Четверг 09 ноября 2023 12:15
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Пришла настоящая зима. Карпаты заметает снегом (фото) Фото: Карпаты заметает снегом 9 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 9 ноября, Карпаты заметает снегом. Там началась настоящая вьюга.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Черногорский горный поисково-спасательный пост, ГСЧС Украины.

"По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха -5°С. Видимость ограничена", - говорится в сообщении спасательного поста.

Судя по фото, в Карпаты пришла настоящая зима.

Пришла настоящая зима. Карпаты заметает снегом (фото)

В Карпаты пришла настоящая зима 9 ноября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Спасатели предостерегают, если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия.

Снег в Украине

Напомним, снег и мороз для Карпат - не новое явление. Так, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу.

Отметим, что 21 октября прогнозировался снег в Украине и не только в Карпатах. Но 21 октября снег так и не выпал.

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