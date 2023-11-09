На Закарпатті 22 туристи застрягли на підйомнику: їх знімали рятувальники

За даними ДСНС, пригода сталася сьогодні, 9 листопада, у селищі Міжгір'я Хустського району.

Фото: туристи застрягли на підйомнику на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)

"На канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де знаходилися 22 особи, серед яких 4 дітей", - уточнили рятувальники.

Протягом двох годин співробітники ДСНС евакуювали всіх людей, які застрягли на п'ятиметровій висоті над землею. Медичної допомоги ніхто не потребував.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 липня на Говерлі внаслідок удару блискавки загинув чоловік та 11-річна дівчинка. Ще одна жінка постраждала.

Також ми писали, що Карпати сьогодні, 9 листопада, почало заметати снігом. Там почалася завірюха.