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На Закарпатті 22 туристи застрягли на підйомнику: їх знімали рятувальники

Фото: на Закарпатті 22 туристи застрягли на підйомнику (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Закарпатській області зламався підйомник у горах. На ньому застрягли 22 туристи, яких пізніше евакуювали рятувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За даними ДСНС, пригода сталася сьогодні, 9 листопада, у селищі Міжгір'я Хустського району.

 

Фото: туристи застрягли на підйомнику на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)

"На канатній дорозі в районі гори Босничка вийшов з ладу крісельний підйомник, де знаходилися 22 особи, серед яких 4 дітей", - уточнили рятувальники.

Протягом двох годин співробітники ДСНС евакуювали всіх людей, які застрягли на п'ятиметровій висоті над землею. Медичної допомоги ніхто не потребував.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 липня на Говерлі внаслідок удару блискавки загинув чоловік та 11-річна дівчинка. Ще одна жінка постраждала.

Також ми писали, що Карпати сьогодні, 9 листопада, почало заметати снігом. Там почалася завірюха.

 

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