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У Закарпатській ОДА спалах коронавірусу: вводять ряд обмежень в адмінбудівлі

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 14:24
У Закарпатській ОДА спалах коронавірусу: вводять ряд обмежень в адмінбудівлі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, п'ятеро працівників захворіли на минулому тижні

З початку пандемії коронавірусу у сімох працівників Закарпатської ОДА підтверджено діагноз коронавірус, одна людина одужала. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Зокрема, п'ятеро працівників захворіли на минулому тижні. У зв'язку зі спалахом коронавірусу в будівлі ОДА та облради встановлюють ряд обмежень:

  • Обмежити масові заходи в адмінбудівлі обласної адміністрації та ради;
  • Рекомендовано проводити наради в режимі селекторного зв’язку;
  • У разі нагальної потреби проводити наради, робочі зустрічі та засідання у приміщеннях із дотриманням дистанції між учасниками 2 метри та у засобах індивідуального захисту.
  • Призупинити прийом громадян з особистих питань;
  • У випадку виявлення факту температури 37,2 і вище, а також у разі відсутності засобів індивідуального захисту, особа у будівлю не допускається;
  • Графік пропуску до (з) адмінбудівлі працівників у робочі дні: з 7.45 до 9.00; з 12.00 до 14.00, з 17.00 до 18.30 год.
  • Збільшення кратності прибирання всіх приміщень будівлі (не менше 2-3 разів протягом робочого часу установи).
  • Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам, виконавчим органам місцевих рад (ОТГ) розробити та затвердити відповідні заходи.

Нагадаємо, у Хусті Закарпатської області представники малого бізнесу вимагали відновити роботу закритих на час карантину в Україні продуктових ринків.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм.

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