У Закарпатській ОДА спалах коронавірусу: вводять ряд обмежень в адмінбудівлі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Зокрема, п'ятеро працівників захворіли на минулому тижні
З початку пандемії коронавірусу у сімох працівників Закарпатської ОДА підтверджено діагноз коронавірус, одна людина одужала. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.
Зокрема, п'ятеро працівників захворіли на минулому тижні. У зв'язку зі спалахом коронавірусу в будівлі ОДА та облради встановлюють ряд обмежень:
- Обмежити масові заходи в адмінбудівлі обласної адміністрації та ради;
- Рекомендовано проводити наради в режимі селекторного зв’язку;
- У разі нагальної потреби проводити наради, робочі зустрічі та засідання у приміщеннях із дотриманням дистанції між учасниками 2 метри та у засобах індивідуального захисту.
- Призупинити прийом громадян з особистих питань;
- У випадку виявлення факту температури 37,2 і вище, а також у разі відсутності засобів індивідуального захисту, особа у будівлю не допускається;
- Графік пропуску до (з) адмінбудівлі працівників у робочі дні: з 7.45 до 9.00; з 12.00 до 14.00, з 17.00 до 18.30 год.
- Збільшення кратності прибирання всіх приміщень будівлі (не менше 2-3 разів протягом робочого часу установи).
- Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам, виконавчим органам місцевих рад (ОТГ) розробити та затвердити відповідні заходи.
Нагадаємо, у Хусті Закарпатської області представники малого бізнесу вимагали відновити роботу закритих на час карантину в Україні продуктових ринків.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм.