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У Закарпатській області заразилися коронавірусом два медпрацівники

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 11:28
У Закарпатській області заразилися коронавірусом два медпрацівники
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заразився лікар і медсестра пульмонологічного відділення Ужгородської міської клінічної лікарні

У Закарпатській області підтверджено 38 випадків, COVID-19, в тому числі в одного лікаря і медсестри. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

Як наголошується, заразився лікар і медсестра пульмонологічного відділення Ужгородської міської клінічної лікарні. Напередодні зразки біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників, які контактували з хворими COVID-19 ужгородцями.

Також від коронавірусу в області померли дві людини.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер перший пацієнт з діагнозом коронавірусна хвороба.

Відзначимо, в Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, лабораторно підтверджено 1462 випадків зараження коронавірусом.

РБК-Україна писало, що з понеділка, 6 квітня, в Україні суттєво посилені обмеження карантину через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено масковий режим.

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